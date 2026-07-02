Україна відкрита до перемовин, Путін фізично боїться зустрічатися – Зеленський

Україна відкрита та готова до перемовин, Володимир Путін фізично боїться зустрічатися щодо цього, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Ми відкриті, ми готові зустрічатися. Він (Путін – ІФ-У) фізично боїться зустрічатися", – сказав Зеленський журналістам на місці російського удару у Дарницькому районі Києва.

Президент також назвав "брехнею" розмови Путіна про Крим і схід України, оскільки він там не був, та "знає це з доповідей його офіцерів, команд".

"Безумовно, він (Путін – ІФ-У) в більшості з цих міст, селищ, які вони тимчасово окупували, – не бував, як і вся його свора. І тому він бореться за те, щоб показати, що він перемагає. Йому треба продати своєму суспільству перемогу. Перемоги немає", – наголосив Зеленський.