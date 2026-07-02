Понад 880 повідомлень про пошкоджене майно надійшло від українців за останню добу – Мінрозвитку

Понад 880 повідомлень про пошкоджене майно подали українці за останню добу в застосунку "Дія", з них від киян надійшло понад 350 повідомлень, повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад і територій (Мінрозвитку).

"Держава забезпечує всі необхідні механізми підтримки. Завдання міської влади зараз – максимально швидко завершити обстеження, забезпечити людей тимчасовим житлом, оперативно внести дані до Реєстру та організувати роботу штабів так, щоб кожна постраждала родина отримала допомогу без зайвої бюрократії", – цитується у повідомленні віцепрем’єр з відновлення – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Як зазначається, у Києві районні комісії продовжують обстеження будинків, визначають ступінь пошкоджень та потреби мешканців у тимчасовому житлі. У всіх районах столиці працюють штаби допомоги постраждалим, де можна отримати консультації щодо міських програм підтримки та державної компенсації. На місцях також працюють фахівці ЦНАПів, які допомагають оформити необхідні документи.

Мінрозвитку нагадує, що подання інформаційного повідомлення власниками пошкодженого житла є першим кроком для отримання компенсації за програмою "єВідновлення".