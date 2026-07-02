Внаслідок масованої російської атаки знищено склад OKWINE та Wine Hunters

Внаслідок масованого російського удару по Києву було знищено склад роздрібної мережі з продажу алкоголю – компанії OKWINE та компанії-дистриб’ютора Wine Hunters.

"Жахливі новини... Цієї ночі унаслідок прямого влучення російської ракети було знищено центральний склад мережі OKWINE та дистриб’ютора Wine Hunters. На місці досі працюють рятувальники, тож повністю оцінити збитки ми не можемо", – йдеться у повідомленні OKWINE в соцмережі Instagram.

Втім, в OKWINE зазначили, що всі маркети компанії працюють у звичайному режимі.

"Це – один із найважчих днів для нашої команди. Ми переживаємо цей удар, але вже беремося до роботи та складаємо план, як оговтатися та стати на ноги", – додали у повідомленні.

В OKWINE подякували фахівцям ДСНС, медикам та ЗСУ.