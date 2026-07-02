Головнокомандувачі ЗС України та Латвії домовилися про посилення співпраці

Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський провів телефонну розмову з Командувачем Національних збройних сил Республіки Латвія генерал-лейтенантом Каспарсом Пудансом.

"З латвійським колегою домовилися про подальшу співпрацю, зокрема у сферах обміну досвідом та надання дорадчої допомоги з боку Збройних Сил України задля зміцнення обороноздатності наших партнерів. Крім того, генерал-лейтенант Пуданс позитивно оцінив нещодавно підписану угоду про "Дронову коаліцію" (Drone Deal) між Латвією та Україною", – написав Сирський в телеграм-каналі.

В ході розмови він поінформував Пуданса про актуальну ситуацію в зонах бойових дій, активність російських окупантів на ключових напрямках фронту та українські операції з активної оборони, а також наголосив, що ворог продовжує застосовувати "тактику терору", завдаючи ракетних та авіаційних ударів по цивільній інфраструктурі України. Зокрема, йшлося про удари безпілотниками по громадському транспорту, що призводить до численних жертв серед мирного населення.

"Для подальшого стримування наступального угруповання рф та захисту наших міст і сіл від повітряних атак, Україна потребує продовження міжнародної військової допомоги та стабільного постачання озброєння – насамперед сучасних систем протиповітряної оборони та боєприпасів до них", – наголосив Сирський.

Він також висловив вдячність Каспарсу Пудансу, уряду та всьому народу Латвії за непохитну підтримку України та допомогу Силам оборони.