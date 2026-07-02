Зеленський анонсував зустріч щодо програми Freya на саміті НАТО

На саміті НАТО в Анкарі відбудеться зустріч щодо програми системи протиповітряної та протиракетної оборони Freya, після цього буде відома дати зустрічі лідерів щодо цієї програми, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Що стосується програми Freya – у нас буде зустріч щодо цієї програми під час саміту НАТО, і потім ми будемо знати вже дату зустрічі лідерів саме щодо програми Freya. Поки що у мене немає дати, ми дуже би хотіли, щоб ця зустріч відбулася в липні, в серпні. Я думаю так воно і буде", – сказав Зеленський журналістам на місці російського удару у Дарницькому районі Києва.

25 травня співвласник компанії Fire Point Денис Штілерман повідомив, що система протиповітряної та протиракетної оборони Freya, яку позиціонують як дешевший аналог Patriot для перехоплення балістичних ракет, може здійснити своє перше перехоплення вже до кінця 2026 року.