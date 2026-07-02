Зеленський: Путін програє війну, очевидно, що він буде лише нарощувати удари по Україні

У Володимира Путіна є проблеми на фронті та в російській економіці, тому він буде нарощувати удари по Україні, особливо балістикою, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Путін програє війну, в нього є проблеми – на фронті, в економіці. Очевидно, що він буде лише нарощувати удари по Україні, особливо балістичними ракетами", – сказав Зеленський журналістам на місці російського удару у Дарницькому районі Києва.

Президент зазначив, що з кожним російським ударом цих ракет стає більше.

"Треба відповідний пакет захисту. Нам треба ці ракети. Ми максимально тиснемо, домовляємось", – додав він.

Говорячи про відповідь РФ на їхні удари, президент зазначив, що "ми за справедливий мир, справедливе закінчення війни. Поки його немає – тому ми за справедливі відповіді".