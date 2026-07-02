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Під завалами будинку в Дарницькому районі столиці може бути до 9 людей – ДСНС

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Під завалами будинку в Дарницькому районі столиці може бути до 9 людей – ДСНС
Фото: ДСНС

Під завалами будинку у Дарницькому районі Києва може бути до дев’яти людей, повідомив очільник Державної служби України з надзвичайних ситуацій Андрій Даник.

"Ми розуміємо, що тут може бути до дев’яти людей", – сказав він в ефірі марафону "Єдині новини" під час прес-брифінгу на місці влучання.

Він зазначив, що під час ліквідації наслідків російської атаки на цій локації рятувальники врятували 17 людей, зокрема, сімох деблокували з-під завалів. За його словами, це найбільша кількість врятованих з-під завалів на одній локації за весь час повномасштабної війни.

#завали #дснс #дарницький_район
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