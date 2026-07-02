Генштаб ЗСУ офіційно спростував російський фейк про начебто удар українського БпЛА по пасажирському автобусу "Мінськ – Анапа"

Чергова інформаційна атака РФ щодо нібито удару українського БпЛА по пасажирському автобусу "Мінськ – Анапа" в районі митного переходу "Червоний камінь" Брянської області є російською свідомою та цинічною провокацією, спрямованою виключно на те, щоб прикрити свій злочинний терористичний удар по Києву.

Про це в коментарі "Інтерфакс-Україна" заявив речник Генерального штабу Збройних сил України майор Андрій Ковальов.

"Військово-політичне керівництво РФ традиційно вдається до інсценувань та обстрілів власних громадян у спробах відвернути увагу світової спільноти від чергового акту тероризму в Києві, де внаслідок масованої атаки російських військ по житлових кварталах загинули та зазнали поранень десятки мирних жителів Генеральний штаб Збройних сил України офіційно заявляє, що Сили оборони України не завдавали жодних ударів по вказаному цивільному транспорту, а всі звинувачення з боку країни-агресора є абсолютно неправдивими та сфабрикованими", – заявив Ковальов.

У Генштабі підкреслили, що Збройні сили України завдають ураження виключно законним військовим цілям та не ведуть бойових дій проти цивільного населення.

Також речник закликав міжнародних партнерів та всю світову спільноту рішуче засудити чергові безпідставні звинувачення з боку РФ та дати належну правову і політичну оцінку свідомому, жорстокому терористичному вбивству українських громадян, здійсненому російським агресором під час сьогоднішньої масованої атаки по Україні та її столиці – Києву.