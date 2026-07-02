СБУ затримала російського "крота" в провідній академії Міноборони України

Військова контррозвідка Служби безпеки України викрила та затримала надважливого для РФ агента російської воєнної розвідки (більш відомої як ГРУ), який шпигував для ворога в одній із провідних академій Міноборони України, повідомляє пресслужба СБУ.

"Як з’ясувало розслідування, "кротом" ворожої спецслужби виявився доцент наукового центру. На замовлення російського гру агент копіював та пересилав куратору з рф проєктну документацію про новітні ударні дрони Сил оборони. Також посадовець безпідставно визнавав неперспективними розробки українських виробників озброєння, які проходили експертну оцінку своїх тактико-технічних характеристик. Для цього він готував "негативні" висновки на тестові проєкти безпілотних та роботизованих систем, які нібито не придатні до використання в бойових умовах", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

Як повідомляє Офіс генерального прокурора, йдеться про посадовця Військової академії в Одесі.

"Встановлено, що чоловік мав проросійські переконання, заперечував українську незалежність і з початку 2023 року підтримував контакти з родичами та знайомими в Орловській області рф. За даними слідства, з огляду на його доступ до військових даних і проросійську налаштованість, представники рф запропонували йому співпрацю за стабільну оплату. Підозрюваний погодився працювати на ворога. За матеріалами провадження, після можливої окупації він розраховував отримати посаду в органах військового управління нової "адміністрації", – повідомляє прокуратура в телеграм-каналі.

Завдяки діям на випередження СБУ використала "крота" для дезінформування ворога, а також запобігла передачі рашистам секретних розробок української оборонної промисловості.

На фінальному етапі спецоперації співробітники СБУ затримали агента "на гарячому" в його робочому кабінеті, коли він намагався відправити куратору з РФ нові документи.

Під час обшуку в затриманого виявлено два мобільних телефони та комп’ютерну техніку, які він використовував для законспірованого зв’язку з ГРУ РФ.

Слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.