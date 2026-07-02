Внаслідок російської повітряної атаки на Київ зруйновано гуманітарний склад УЧХ

Російський ракетно-дроновий удар по Києву стер з лиця землі гуманітарний склад Українського Червоного Хреста (УЧХ).

"Внаслідок масованої атаки на Київ знищено гуманітарний склад Українського Червоного Хреста: втрачено понад 320 тисяч одиниць гуманітарного вантажу та обладнання загальною вартістю більш як 79 млн грн", – повідомив УЧХ у Фейсбуці у четвер.

На момент російської атаки на столицю на орендованому складі Українського Червоного Хреста зберігалися гуманітарні вантажі, призначені для екстреного реагування на наслідки надзвичайних ситуацій, підтримки роботи медичних закладів та надання життєво необхідної допомоги сотням тисяч людей із числа найбільш вразливих категорій населення.

Серед критично важливого обладнання: генератори, теплові насоси, медичні ноші, дефібрилятори, апарати ультразвукової діагностики, монітори пацієнта та інше оснащення, необхідне для порятунку життя. Значна частина цих вантажів була доставлена в Україну через Європейський механізм цивільного захисту, спрямований на посилення готовності країни до реагування на надзвичайні ситуації.

З-поміж знищених запасів також був стратегічний резерв гуманітарної допомоги, сформований для екстреного реагування на наслідки обстрілів, пожеж, евакуацій та інших кризових ситуацій. До нього входили ковдри, комплекти постільної білизни, гігієнічні набори, тарпауліни, плівка для аварійного закриття пошкоджених вікон, спальні набори та інші товари першої необхідності, які використовуються для допомоги людям у перші години після надзвичайних подій.

Зруйнований склад був одним із ключових логістичних центрів УЧХ. Саме звідси забезпечувалося виконання гуманітарних проєктів, спрямованих на підтримку населення. Внаслідок ворожего удару також пошкоджено вантажний транспортний засіб, який використовувався для доставки гуманітарної допомоги.