Росіяни атакували критий басейн у Запоріжжі – ОВА

В Запорізькій обласній військовій адміністрації показали наслідки російської атаки по об’єкту цивільної інфраструктури – спорткомплексу з басейном в обласному центрі.

На відео помітно пробитий дах та сильно забруднену воду у басейні.

Про постраждалих не повідомляється.

Місцеві пабліки пишуть про атаку російського безпілотника по спорткомплексу.

Пізніше в телеграм-каналі ОВА оприлюднили відео з моментом ворожого удару по будівлі фітнес-центру, на якому помітно, що під час влучання в басейні знаходилося щонайменше чотири людини, повідомлення про постраждалих не надходило.