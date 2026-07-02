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Події

Росіяни атакували критий басейн у Запоріжжі – ОВА

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В Запорізькій обласній військовій адміністрації показали наслідки російської атаки по об’єкту цивільної інфраструктури – спорткомплексу з басейном в обласному центрі.

На відео помітно пробитий дах та сильно забруднену воду у басейні.

Про постраждалих не повідомляється.

Місцеві пабліки пишуть про атаку російського безпілотника по спорткомплексу.

Пізніше в телеграм-каналі ОВА оприлюднили відео з моментом ворожого удару по будівлі фітнес-центру, на якому помітно, що під час влучання в басейні знаходилося щонайменше чотири людини, повідомлення про постраждалих не надходило.

#запорізька #басейн #атака
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