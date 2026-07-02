Щонайменше один поранений через удар по школі у Сумах – ОВА

Щонайменше одна людина дістала поранень через удар авіабомбами по навчальному закладу у Сумській громаді, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Григоров.

"Керованими авіабомбами ворог атакував Сумську громаду. Удар – по цивільній інфраструктурі. Значних пошкоджень зазнала будівля навчального закладу, розташована в житловому секторі… На цю хвилину відомо про щонайменше одну постраждалу людину", – написав він у Телеграм.

За його словами, також пошкоджені приватні будинки. Усі наслідки атаки РФ з’ясовуються.

Місцеве видання "Кордон.Медіа" пише про цілеспрямований удар по школі в Сумах.

"Удар цілеспрямований по школі в Сумах. Дітей не було на навчанні в момент влучання. Пробитий дах та верхній поверх. Вилетіли всі вікна. Це був удар КАБом після 15 години. Поки що відомо про одного постраждалого. Також пошкоджені приватні будинки поруч", – повідомляє видання.