Вибухотехніки вилучили у Києві уламки російської ракети Х-69 та 12 бойових суббоєприпасів до неї – поліція

Вибухотехніки поліції вилучили уламки російської ракети Х-69 та 12 бойових суббоєприпасів до неї після масованого нічного російського обстрілу у Оболонському районі столиці, повідомив відділ комунікації поліції Києва.

"Після масованого ракетного обстрілу столиці вибухотехніки главку поліції виявили на території одного з підприємств в Оболонському районі уламки російської ракети Х-69 із касетною бойовою частиною. Зокрема правоохоронці встановили, що частина суббоєприпасів здетонувала, однак 12 вибухонебезпечних елементів залишалися в активному бойовому стані", – йдеться у повідомленні на сайті поліції.

Фахівці вибухотехнічної служби безпечно вилучили їх та передали працівникам ДСНС для подальшого знищення в умовах полігону. Також поліцейські вилучили уламки корпусу ракети.