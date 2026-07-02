Окупанти обстріляли Запоріжжя з дронів, відомо про трьох постраждалих – ОВА

Російські окупанти вдень завдали удару безпілотниками по Запоріжжю, наразі відомо про трьох постраждалих, повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Вже троє поранених: збільшується кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя. Наразі відомо, що один чоловік у важкому стані. На місці працюють усі екстрені служби", – написав він у Телеграмі у четвер.

За його словами, росіяни дроном ударили по території підприємства. Пошкоджені приміщення та трактор. Також внаслідок ворожого удару пошкоджено складські приміщення одного з магазинів.