СБУ та спецслужби Польщі викрили 11 осіб, які організовували антиукраїнські мітинги на замовлення РФ

Контррозвідка Служби безпеки України спільно з Агентством внутрішньої безпеки Республіки Польща викрили діяльність групи осіб, яка на замовлення РФ організувала серію антиукраїнських мітингів у Польщі протягом 2025-2026 років.

Як повідомляють на сайті української спецслужби, йдеться про п’ять акцій "протесту", інспірованих та проплачених росіянами у Варшаві та Вроцлаві. Як з’ясували правоохоронці, організатори замовних мітингів пропонували по $100-200 за одноразову участь у масовці.

За результатами міжнародного розслідування СБУ і АВБ, на території ЄС викрито 11 осіб, причетних до проплачених акцій. Серед них двоє громадян білорусі та дев’ять громадян України, які перебували на території Євросоюзу та були залучені до організації заходів.

"За вказівкою кураторів з Москви організатори підшукували потенційних учасників замовних "мітингів", інструктували їх, видавали провокаційні агітаційні матеріали та готівкою розраховувалися за участь. Організовані РФ вуличні "протести" у європейських містах були спрямовані на дискредитацію України на міжнародній арені та підрив суспільно-політичної ситуації в країнах ЄС", – розповіли в СБУ

Наразі всіх викритих депортовано до країн походження. Діям фігурантів із України буде надано правову оцінку залежно від ступеня винуватості кожного.

Тривають міжнародні слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності всіх організаторів прокремлівських провокацій.

Як повідомлялось у понеділок, у Польщі співробітники Агентства внутрішньої безпеки (ABW) та Прикордонної служби (Straż Graniczna) затримали дев’ятьох громадян України та двох громадян Білорусі з метою їхнього негайного вислання з Польщі за протиправну діяльність на користь Росії.