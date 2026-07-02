Російським обстрілом зруйновано склад із 800 тис. книг видавництва BookChef

Центральний склад логістичної компанії Denka Logistics було зруйновано під час російської атаки в ніч на четвер, внаслідок чого було знищено близько 800 тис. книг видавництва BookChef.

"Більшість накладу, а це приблизно 800 тисяч книг втрачені. Це книги, над якими працювали автори, перекладачі, редактори, ілюстратори, дизайнери, друкарні, менеджери, логісти. Це роки роботи великої кількості людей. Найголовніше: всі наші люди живі! Це те, за що ми зараз тримаємось", – йдеться в повідомленні видавництва.

Пресслужба компанії зазначає, що BookChef тимчасово призупиняє всі акції з магазинами-партнерами до стабілізації кількості додруків.

"Тимчасово ми не можемо приймати, обробляти та відправляти замовлення в звичному режимі. Це може створити труднощі та затримки навіть з новими накладами книг. Просимо терпіння й розуміння, ми налагоджуємо логістику" – сказав CEO компанії Олександр Кірпічов.

У видавництві заявили, що найкраща підтримка та допомога – це купувати їх книги. "Кожне замовлення – це реальний внесок у відновлення накладів і в те, щоб українські книжки й далі виходили, попри все. Інтернет-магазин працює в звичному режимі", – йдеться в повідомленні.

Як повідомлялось, від ворожої атаки на Харків о 23 травня 2024 року постраждала друкарня "Фактор-Друк".

4 липня 2025 року внаслідок нічного російського обстрілу постраждав склад книжкового видавництва та інтернет-магазину "Наш Формат" в Києві.

28 серпня 2025 року книгарню "КнигоЛенд" в столиці було пошкоджено російським обстрілом, було зіпсовано книжки. Тоді ж постраждала й київська книгарня Readeat.

30 вересня 2025 року склад видавництва "Смакі" було пошкоджено внаслідок російського обстрілу Дніпра, втрачено частину тиражу.

23 жовтня 2025 року книгарню "Плекай" у Подільському районі Києва пошкоджено в результаті російського обстрілу.

14 травня 2026 року російським обстрілом пошкоджено електропідстанцію на одному з логістичних центрів видавництва "Ранок" у Києві.

24 травня 2026 року внаслідок російського обстрілу постраждала одна з книгарень мережі "Книгарня "Є" на столичному Подолі.