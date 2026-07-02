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Через російський обстріл сталася пожежа в Інституті біохімії НАНУ

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Пожежа у будівлі Інституту біохімії ім. О. В. Палладіна Національної академії наук у Києві сталася через масований російський обстріл у ніч проти четверга.

"Поки писати нічого конкретного не можна, але з важливого: постраждалих нема; що не згоріло, те залито, після обіду догасять і можна буде прибирати/сушити; морозильники працюють; директор на робочому місці; русня горітиме в пеклі", – йдеться у повідомленні на сторінці ІБХ у Facebook.

Як повідомлялося, офіс Українського державного центру міжнародної освіти, а також низка дитячих садків та шкіл отримали пошкодження внаслідок російських обстрілів в ніч на четвер. Про це повідомив міністр освіти і науки Оксен Лісовий.

Повідомлялося про 20 загиблих та 86 постраждалих у Києві, 70 із них госпіталізовані.

#атака_рф #пожежа #інститут_біохімії
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