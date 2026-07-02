Прокуратура Німеччини звинувачує держоргани України в організації підриву газогону "Північний потік" – DW

Федеральна прокуратура Німеччини дійшла висновку, що плани з підриву газопроводів "Північний потік" і "Північний потік-2" були розроблені за дорученням державних органів України, на що вказують деталі оприлюдненого 2 липня обвинувачення проти колишнього українського офіцера Сергія Кузнєцова.

Про це повідомила Deutsche Welle в четвер.

"За версією слідства, метою диверсійної операції було повне і незворотне припинення постачання російського газу до Європи. Це мало позбавити Росію надходжень, які Кремль використовував для фінансування повномасштабної війни проти України", – зазначили в DW.

Як повідомлялося з посиланням на президента Володимира Зеленського, Україна не отримувала офіційно усіх деталей щодо справи про підрив на газопроводі "Північний потік", і відповідні органи України та Німеччини мають зв’язатися щодо цього.

"Ми не знаємо зараз усіх деталей цього процесу. Ми не отримували офіційно усіх деталей, принаймні я не бачив. Відповідні органи наших двох країн з’єднаються, і ми коли отримаємо більше деталей – зможемо відповідно відреагувати", – сказав Зеленський на пресконференції з прем’єр-міністром Ірландії Мікхолом Мартіном у Дубліні.

Раніше повідомлялося, що німецькі прокурори звинуватили громадянина України Сергія Кузнєцова, підозрюваного у справі про підрив на газопроводі "Північний потік" в приналежності до групи осіб, які встановили пристрої на трубопроводах поблизу данського острова Борнгольм у Балтійському морі. Йому висунули звинувачення у змові з метою спричинення вибуху, антиконституційній диверсії та знищенні важливих об’єктів.

Судові слухання мають відбутися у Вищому земельному суді Гамбурга. У прокуратурі цю інформацію не коментують.

Влада Німеччини в рамках розслідування підривів газопроводів "Північний потік" і "Північний потік 2" видала ордер на арешт сімох осіб.

Сергій Кузнєцов наразі перебуває у слідчому ізоляторі в Гамбурзі.