Потяг зіткнувся з маршруткою під Рівним, четверо людей загинули, є травмовані – поліція

Четверо людей загинули внаслідок зіткнення потяга з маршруткою в селищі Квасилів Рівненської громади в четвер вдень, повідомила поліція Рівненської області.

"Дорожньо-транспортна пригода за участю потяга та маршрутного автобуса сталася сьогодні, 2 липня, близько 13:55 у селищі Квасилів", – йдеться у повідомленні поліції в Телеграмі у четвер.

На місці події працюють поліцейські та всі екстрені служби. Спочатку поліція повідомила про трьох загиблих, згодом оновила інформацію: "За попередніми даними, кількість загиблих унаслідок зіткнення потяга з маршруткою зросла до чотирьох".

Крім того, є травмовані, їм надають необхідну медичну допомогу.

Обставини трагедії встановлюються.