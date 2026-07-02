В Києві вже 20 загиблих внаслідок атаки РФ – КМВА

Кількість загиблих у Києві внаслідок атаки РФ в ніч на четвер збільшилась до 20 людей, повідомляє очільник міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

"На жаль, кількість жертв сьогоднішньої атаки зросла. Станом на зараз відомо про 20 загиблих", – написав Ткаченко в Телеграм.

Як повідомлялося, РФ минулої ночі атакувала Україну 570 засобами повітряного нападу – 74 ракети і 496 БпЛА різних типів. Основний напрямок удару – Київ. Силами оборони знешкоджено 524 цілі (48 ракет та 476 безпілотників).

Раніше повідомлялося про 18 загиблих у Києві. Також повідомлялося про 86 постраждалих, 70 із них госпіталізували.

П’ятницю, 3 липня, в Києві оголошено днем жалоби в пам’ять за жертвами атаки.