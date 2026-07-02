Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

У Києві пошкоджені школи, дитсадки та будівля центру міжнародної освіти - міністр

1 хв читати
Додати як джерело
У Києві пошкоджені школи, дитсадки та будівля центру міжнародної освіти - міністр
Фото: https://www.facebook.com/oksenlisovyi/

Офіс Українського державного центру міжнародної освіти, а також низка дитячих садків та шкіл отримали пошкодження внаслідок російських обстрілів в ніч на четвер, повідомив міністр освіти і науки Оксен Лісовий.

"Зокрема, у Києві зазнали пошкоджень дитячі садочки та школи в декількох районах. Вибуховою хвилею серйозно пошкодило офіс Українського державного центру міжнародної освіти (УДЦМО), який відповідає за набір і супровід іноземних студентів і студенток в Україні", – написав Лісовий у Facebook.

При цьому він підкреслює, що міжвідомча система набору іноземців працює на захищеній хмарі, тож цей напрям продовжує функціонувати безперервно. "А роботу Центру відновимо", – додав міністр.

Як повідомлялось, кількість загиблих у Києві внаслідок атаки РФ в ніч на четвер станом на 12.40 збільшилась до 18 людей, відомо про 86 постраждалих, 70 із них госпіталізовані.

#київ #заклади_освіти #атака_рф
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Сибіга про ворожу атаку: Україна очікує міжнародної відповіді та конкретних дій для зупинення терору РФ

Сибіга про ворожу атаку: Україна очікує міжнародної відповіді та конкретних дій для зупинення терору РФ

Україна очікує міжнародної відповіді та конкретних дій для зупинення терору РФ, заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, закликавши не зволіка…

Читати