У Києві пошкоджені школи, дитсадки та будівля центру міжнародної освіти - міністр

Офіс Українського державного центру міжнародної освіти, а також низка дитячих садків та шкіл отримали пошкодження внаслідок російських обстрілів в ніч на четвер, повідомив міністр освіти і науки Оксен Лісовий.

"Зокрема, у Києві зазнали пошкоджень дитячі садочки та школи в декількох районах. Вибуховою хвилею серйозно пошкодило офіс Українського державного центру міжнародної освіти (УДЦМО), який відповідає за набір і супровід іноземних студентів і студенток в Україні", – написав Лісовий у Facebook.

При цьому він підкреслює, що міжвідомча система набору іноземців працює на захищеній хмарі, тож цей напрям продовжує функціонувати безперервно. "А роботу Центру відновимо", – додав міністр.

Як повідомлялось, кількість загиблих у Києві внаслідок атаки РФ в ніч на четвер станом на 12.40 збільшилась до 18 людей, відомо про 86 постраждалих, 70 із них госпіталізовані.