Раді пропонують дозволити депутатам відвідувати пленарні засідання з дитиною до двох років

Народні депутати України ініціюють надання можливості парламентарям бути присутніми на відкритому пленарному засіданні Верховної Ради разом зі своєю дитиною віком до двох років, батьком, матір’ю або законним представником якої він є.

Відповідний законопроєкт №15371 про внесення змін до деяких законів щодо забезпечення гарантій трудових прав народного депутата з дитиною зареєстровано у Верховній Раді, повідомляє сайт парламенту.

Як зазначається у пояснювальній записці, автори обґрунтовують свою пропозицію міжнародно визнаними підходами, досвідом парламентів держав – членів Ради Європи та посилаються на резолюцію ПАРЄ, ухвалену 26 червня 2025 року.

Резолюція закликає держави – члени Ради Європи встановити чіткі правила і процедури, щоб члени парламенту та парламентський персонал могли входити до приміщень разом із дітьми та немовлятами. Крім того, резолюція радить офіційно дозволити годування грудьми в парламентських приміщеннях, розглянути можливість облаштування кімнат для догляду за дітьми та годування, а також розробити внутрішні політики, спрямовані на забезпечення кращого балансу між роботою та особистим життям членів парламенту та парламентського персоналу.

Законопроєкт пропонує внести зміни до Регламенту Верховної Ради, законів про статус народного депутата, про комітети Верховної Ради, про тимчасові слідчі комісії та тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради.

Серед авторів законопроєкту – голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, його перший заступник Олександр Корнієнко та віцеспікерка Олена Кондратюк.