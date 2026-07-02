Автоцентр "Порше Центр Київ Аеропорт" припинив роботу після отриманих пошкоджень унаслідок ракетної атаки

Дилерський центр "Порше Центр Київ Аеропорт" групи Winner зазнав пошкоджень унаслідок масованої ракетної атаки на Київ вночі на четвер і призупинив роботу, повідомила компанія.

"Унаслідок масованої ракетної атаки на Київ наш дилерський центр "Порше Центр Київ Аеропорт" зазнав пошкоджень. На жаль, постраждали наші колеги. На щастя, всі живі та наразі отримують необхідну медичну допомогу", – повідомив "Порше Центр Київ Аеропорт" у Facebook.

Зазначається, що у зв’язку з наслідками обстрілу дилерський центр тимчасово не працює.

"Наша команда вже розпочала роботи з ліквідації пошкоджень і робить усе можливе, щоб якнайшвидше відновити роботу центру", – зазначили у компанії, додавши, що недоступним став і телефонний зв’язок.

"Про відновлення роботи дилерського центру ми повідомимо додатково", – йдеться у повідомленні.

За інформацією Winner, "Порше Центр Київ Аеропорт" – найбільший в Україні та один з найбільших у Центральній та Східній Європі офіційний дилерський центр Porsche з власною будівлею.

Його будівництво розпочалося біля с.Чубинське у березні 2012 року, а у січні 2014-го введено в експлуатацію. Площа його виставкової зали – 1 056 кв. м, сервісної зони – 1 494 кв. м. У шоурумі представлено 12 автомобілів – увесь існуючий модельний ряд, а також автомобілі, в яких використано опції з асортименту Porsche Exclusive. В автосалоні працює 41 співробітник.

Раніше місцеві пабліки розповсюдили фото пошкоджень автоцентру і інформацію про те, що згоріло кілька автівок.

Як повідомлялося, Росія у ніч проти 2 липня атакувала Україну 570 засобами повітряного нападу – 74 ракети і 496 БпЛА різних типів, основний напрямок удару – Київ. За підсумками ночі Силами оборони було знешкоджено 524 цілі (48 ракет та 476 безпілотників).

За попередньою інформацією, зафіксовано влучання 25 балістичних ракет та 12 ударних БпЛА на 33 локаціях в Україні, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 18 локаціях.