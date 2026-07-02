Через КАБ у Дніпропетровській області постраждала родина, загинула 7-річна дівчинка, дістала поранень – 11-річна

Російські окупаційні війська скинули КАБ по одному із сіл Синельниківського району Дніпропетровської області – загинула 7-річна дівчинка, ще одна (11 років) та троє дорослих зазнали поранень, всі вони члени однієї родини, повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

"Росіяни вбили 7-річну дівчинку та поранили ще чотирьох людей, серед них – дитина. Ворог завдав удару КАБ по Богинівській громаді Синельниківського району", – написав він у Телеграмі у четвер.

За його словами, постраждала ціла родина. "До лікарні у стані середньої тяжкості доправили 11-річну дівчинку. Госпіталізовані й троє дорослих. Двоє з них – "важкі".