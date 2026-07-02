В Київському зоопарку через обстріл постраждали тварини та пошкоджено будівлі

Черепахи й крокодили зазнали травм внаслідок вибухової хвилі у Київському зоопарку (КиївЗоо) під час російського обстрілу в ніч на четвер, також на території зоопарку пошкоджені будівлі, повідомляє Київська міська держадміністрація (КМДА) у четвер.

"Жодна тварина не загинула, працівники зоопарку, які цілодобово доглядають за тваринами, одразу надали їм необхідну допомогу, наразі всі вони перебувають у безпеці", – йдеться у повідомленні КМДА.

На території КиївЗоо пошкоджено будівлі відділу приматів і птахів, купол зимового саду, акватераріум, сіносховище, північна вхідна група та екзотичні рослини зимового саду.

Тимчасово не працює північна вхідна група та паркінг. Вхід до зоопарку здійснюється через Центральний вхід. Решта території працює у штатному режимі.