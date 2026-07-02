Росія завдала удару по будівлі, де проживають дипломати, ніхто не постраждав – посол ЄС

Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова засудила російську масовану атаку на Київ, в результаті якої зокрема постраждала будівля, де проживають дипломати.

"Росія також завдала удару по будівлі, де проживають дипломати. На щастя, ніхто з них не постраждав, однак їхнє майно було пошкоджене внаслідок пожежі, що охопила будинок. Вранці я на власні очі бачила, як пожежники все ще працювали, майже через 12 годин після удару дрона. Такою є наша реальність", – написала Матернова у Facebook у четвер.

Посол ЄС зазначила, що "кожна ніч в Україні нагадує гру в російську рулетку".

"Ми не скаржимося. Ми тут, щоб виконувати свою роботу, і продовжуватимемо це робити. Але неможливо заперечити ту психологічну ціну, яку доводиться платити в такі ночі, як ця", – сказала вона.

Матернова заявила, що "сьогодні Росія вчинила справжнє пекло в Києві". Вона розповіла, що як і мешканці столиці, посол побігла до укриття. "Я ще ніколи не бачила його таким переповненим, як минулої ночі. Очевидно, багато людей дослухалися до попередження президента Зеленського, який через загрозу атаки достроково перервав свій візит до Ірландії", – додала вона.

Дипломатка зазначила, що це була одна з наймасштабніших комбінованих атак на Київ та інші українські міста від початку повномасштабного вторгнення.