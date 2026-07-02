Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Росія завдала удару по будівлі, де проживають дипломати, ніхто не постраждав – посол ЄС

1 хв читати
Додати як джерело
Росія завдала удару по будівлі, де проживають дипломати, ніхто не постраждав – посол ЄС
Фото: https://t.me/dsns_telegram

Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова засудила російську масовану атаку на Київ, в результаті якої зокрема постраждала будівля, де проживають дипломати.

"Росія також завдала удару по будівлі, де проживають дипломати. На щастя, ніхто з них не постраждав, однак їхнє майно було пошкоджене внаслідок пожежі, що охопила будинок. Вранці я на власні очі бачила, як пожежники все ще працювали, майже через 12 годин після удару дрона. Такою є наша реальність", – написала Матернова у Facebook у четвер.

Посол ЄС зазначила, що "кожна ніч в Україні нагадує гру в російську рулетку".

"Ми не скаржимося. Ми тут, щоб виконувати свою роботу, і продовжуватимемо це робити. Але неможливо заперечити ту психологічну ціну, яку доводиться платити в такі ночі, як ця", – сказала вона.

Матернова заявила, що "сьогодні Росія вчинила справжнє пекло в Києві". Вона розповіла, що як і мешканці столиці, посол побігла до укриття. "Я ще ніколи не бачила його таким переповненим, як минулої ночі. Очевидно, багато людей дослухалися до попередження президента Зеленського, який через загрозу атаки достроково перервав свій візит до Ірландії", – додала вона.

Дипломатка зазначила, що це була одна з наймасштабніших комбінованих атак на Київ та інші українські міста від початку повномасштабного вторгнення.

#київ #дипломати #атаки_рф #матернова
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Сибіга про ворожу атаку: Україна очікує міжнародної відповіді та конкретних дій для зупинення терору РФ

Сибіга про ворожу атаку: Україна очікує міжнародної відповіді та конкретних дій для зупинення терору РФ

Україна очікує міжнародної відповіді та конкретних дій для зупинення терору РФ, заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, закликавши не зволіка…

Читати