В Києві вже 18 загиблих внаслідок обстрілу – прокуратура

Кількість загиблих у Києві внаслідок атаки РФ в ніч на четвер станом на 12.40 збільшилась до 18 людей, повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Як повідомлялося, РФ минулої ночі атакувала Україну 570 засобами повітряного нападу – 74 ракети і 496 БпЛА різних типів. Основний напрямок удару – Київ. Силами оборони знешкоджено 524 цілі (48 ракет та 476 безпілотників).

Раніше повідомлялося про 17 загиблих у Києві. Також повідомлялося про 86 постраждалих, 70 із них госпіталізували.

П’ятницю, 3 липня, в Києві оголошено днем жалоби в пам’ять за жертвами атаки.