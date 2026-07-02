Під ударом РФ опинились енергооб'єкти ДТЕК, що стало причиною часткового відключення світла у столиці

Внаслідок нічної масованої атаки постраждали енергооб’єкти ДТЕК у Києві, що стало причиною відключення світла частині мешканців столиці, повідомив енергохолдинг.

"Київ: внаслідок нічної масованої атаки постраждали енергооб’єкти ДТЕК. Через обстріл частина киян наразі залишається без світла", – йдеться в його повідомленні у Телеграм у четвер.

ДТЕК зазначив, що енергетики одразу виїхали на місця влучань, щойно це стало можливим.

"Робимо все можливе, щоб якнайшвидше повернути світло всім мешканцям столиці", – запевнила компанія.