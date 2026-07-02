У Києві введені обмеження руху вантажного транспорту через спеку

Рух вантажівок масою понад 24 тонн і навантаженням на вісь понад 7 тонн заборонений у столиці через перевищення температури повітря понад 28 градусів, повідомляє Патрульна поліція Києва у четвер.

"Задля збереження дорожнього покриття у Києві обмежений рух вантажного транспорту фактичною масою понад 24 тонн і навантаженням на вісь понад 7 тонн", – йдеться у повідомленні у Телеграм.

Перечекати спекотний період водіям пропонується на майданчиках для тимчасової стоянки в смугах відведення автомобільних доріг та біля об’єктів дорожнього сервісу.

Про зняття обмеження буде повідомлено окремо.