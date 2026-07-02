Поліція викрила на Одещині схему переправлення 147 військовозобов'язаних за кордон під виглядом моряків

В Одеський області поліція викрила схему незаконного переправлення чоловіків за кордон під виглядом моряків та затримала організатора, повідомив департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України.

"До її організації причетний чинний інспектор прикордонної служби, який діяв у змові з представниками крюінгових компаній та морськими агентами. Ділки оформлювали військовозобов’язаним чоловікам підроблені документи моряків, фіктивні трудові контракти та суднові ролі, що дозволяло їм залишати територію України на річкових суднах під виглядом членів екіпажів", – йдеться у повідомленні на сайті Нацполіції.

Зазначається, що вартість "послуги" складала $7 300, у такий спосіб виїхало 147 осіб.

За матеріалами слідства, прикордонник залучив до протиправної діяльності свого батька – директора крюінгової компанії, а також інших осіб із числа морських агентів і працівників крюінгових підприємств. Учасники схеми оформлювали "клієнтам" підроблені документи моряків. Це дозволяло їм залишати територію України на річкових суднах під виглядом членів екіпажів.

Правоохоронці задокументували декілька епізодів одержання коштів. Організатора затримали під час одержання чергового траншу – $6 000 від військовозобов’язаного, якому мали забезпечити посадку на судно під виглядом моториста та безперешкодний перетин державного кордону.

За інформацією поліції, у день затримання правоохоронці провели 13 обшуків за місцями проживання та роботи учасників схеми, в автомобілях, офісах і складських приміщеннях. Вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони, печатки, чорнові записи, суднову документацію, морські сертифікати, підроблені контракти, списки екіпажів та інші речові докази, що підтверджують функціонування незаконного механізму.

Нині на підставі отриманих доказів організатору повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 369-2 (зловживання впливом) та ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон) Кримінального кодексу України. Суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою з правом внесення понад 2,6 млн грн застави.

Проводяться подальші заходи для притягнення інших учасників схеми до відповідальності. Наразі матеріали справи передано для подальшого розслідування в ДБР. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Одеська обласна прокуратура.

Викрили злочинну схему оперативники Управління стратегічних розслідувань в Одеській області, слідчі обласної поліції спільно зі співробітниками відділу забезпечення внутрішньої та власної безпеки "Південь" Державної прикордонної служби.