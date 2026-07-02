На станціях метро у Києві вночі переховувалися 52,5 тис. людей, серед них майже 4,5 тис. дітей

У Київському метрополітені вночі зафіксовано найбільший з роки повномасштабного вторгнення показник перебування людей, які використовували підземку як укриття під час повітряної тривоги.

"У ніч проти 2 липня під час масованого обстрілу Києва на станціях метро перебувало 52 500 людей, з них майже 4 500 – діти. Це найвищий показник за останні роки", – йдеться у повідомленні пресслужби метрополітену у Телеграмі у четвер.

У пресслужбі нагадали, що під час повітряної тривоги 46 підземних станцій працюють у режимі укриття, всі вестибюлі відкриті на вхід. "Зазвичай на центральних станціях під час повітряної тривоги перебуває менша кількість людей. Тож рекомендуємо, за можливості, скористатися ними під час небезпеки", – додали у пресслужбі.