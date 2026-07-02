Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

На станціях метро у Києві вночі переховувалися 52,5 тис. людей, серед них майже 4,5 тис. дітей

1 хв читати
Додати як джерело
На станціях метро у Києві вночі переховувалися 52,5 тис. людей, серед них майже 4,5 тис. дітей
Фото: Пресслужба Київського Метрополітену

У Київському метрополітені вночі зафіксовано найбільший з роки повномасштабного вторгнення показник перебування людей, які використовували підземку як укриття під час повітряної тривоги.

"У ніч проти 2 липня під час масованого обстрілу Києва на станціях метро перебувало 52 500 людей, з них майже 4 500 – діти. Це найвищий показник за останні роки", – йдеться у повідомленні пресслужби метрополітену у Телеграмі у четвер.

У пресслужбі нагадали, що під час повітряної тривоги 46 підземних станцій працюють у режимі укриття, всі вестибюлі відкриті на вхід. "Зазвичай на центральних станціях під час повітряної тривоги перебуває менша кількість людей. Тож рекомендуємо, за можливості, скористатися ними під час небезпеки", – додали у пресслужбі.

#київ #укриття #метро
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Сибіга про ворожу атаку: Україна очікує міжнародної відповіді та конкретних дій для зупинення терору РФ

Сибіга про ворожу атаку: Україна очікує міжнародної відповіді та конкретних дій для зупинення терору РФ

Україна очікує міжнародної відповіді та конкретних дій для зупинення терору РФ, заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, закликавши не зволіка…

Читати