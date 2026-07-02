Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Один загиблий, п'ятеро постраждалих внаслідок авіаудару по Шевченковому на Харківщині – Синєгубов

1 хв читати
Додати як джерело
Один загиблий, п'ятеро постраждалих внаслідок авіаудару по Шевченковому на Харківщині – Синєгубов
Фото: https://www.facebook.com/synegubov.oleg

Російські окупанти вдарили керованою авіабомбою по селищу Шевченкове (Куп’янський р-н Харківської обл.) у четвер вранці, є загиблий і постраждалий серед жителів, повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Внаслідок цього удару загинув 76-річний чоловік. Постраждало ще 5 людей: 70-річний і 52-річний чоловіки зазнали вибухових поранень, у 47-річної і 52-річної жінок та 41-річного чоловіка – гостра реакція на стрес", – написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі в четвер.

За його словами, в селищі пошкоджено приватний будинок.

#харківщина #атаки_рф
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Сибіга про ворожу атаку: Україна очікує міжнародної відповіді та конкретних дій для зупинення терору РФ

Сибіга про ворожу атаку: Україна очікує міжнародної відповіді та конкретних дій для зупинення терору РФ

Україна очікує міжнародної відповіді та конкретних дій для зупинення терору РФ, заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, закликавши не зволіка…

Читати