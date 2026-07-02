Один загиблий, п'ятеро постраждалих внаслідок авіаудару по Шевченковому на Харківщині – Синєгубов

Російські окупанти вдарили керованою авіабомбою по селищу Шевченкове (Куп’янський р-н Харківської обл.) у четвер вранці, є загиблий і постраждалий серед жителів, повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Внаслідок цього удару загинув 76-річний чоловік. Постраждало ще 5 людей: 70-річний і 52-річний чоловіки зазнали вибухових поранень, у 47-річної і 52-річної жінок та 41-річного чоловіка – гостра реакція на стрес", – написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі в четвер.

За його словами, в селищі пошкоджено приватний будинок.