УЧХ ліквідує наслідки російської повітряної атаки на Київ

Волонтери Українського Червоного Хреста (УЧХ) працюють на місцях ліквідації наслідків масованої комбінованої російської повітряної атаки на столицю.

"Київ: на місцях ліквідації наслідків масованої російської атаки працює загін швидкого реагування Українського Червоного Хреста. Волонтери діють у координації з рятувальними службами, надають необхідну допомогу постраждалим", – повідомив УЧХ у Фейсбуці в четвер.

Аварійно-рятувальні роботи тривають.

Як повідомлялося, внаслідок ворожої атаки на Київ у ніч на четвер загинули 13 людей, 86 постраждали, з яких 70 госпіталізовано.