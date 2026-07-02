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УЧХ ліквідує наслідки російської повітряної атаки на Київ

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УЧХ ліквідує наслідки російської повітряної атаки на Київ
Фото: Red Cross Ukraine

Волонтери Українського Червоного Хреста (УЧХ) працюють на місцях ліквідації наслідків масованої комбінованої російської повітряної атаки на столицю.

"Київ: на місцях ліквідації наслідків масованої російської атаки працює загін швидкого реагування Українського Червоного Хреста. Волонтери діють у координації з рятувальними службами, надають необхідну допомогу постраждалим", – повідомив УЧХ у Фейсбуці в четвер.

Аварійно-рятувальні роботи тривають.

Як повідомлялося, внаслідок ворожої атаки на Київ у ніч на четвер загинули 13 людей, 86 постраждали, з яких 70 госпіталізовано.

 

#київ #війна #тчху #учх
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