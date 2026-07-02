На Херсонщині 3 людей загинуло та 44 поранено внаслідок обстрілів, серед постраждалих є діти та медпрацівниці

Минулої доби РФ обстріляли деокуповану територію Херсонської області з артилерії та атакували безпілотниками різних типів, в результаті чого троє людей загинуло та 44 поранено, повідомляє Національна поліція України у четвер.

"На Херсонщині внаслідок російських обстрілів троє людей загинуло та 44 поранено, серед постраждалих – діти та медпрацівниці. Також в результаті ворожих влучань пошкоджень зазнали багатоквартирний та 10 приватних будинків, адміністративна будівля, два службові автомобілі поліції й 11 цивільних автівок, маршрутний автобус", – йдеться у повідомленні Нацполіції у Телеграм.

На місцях ударів працювали усі профільні служби, документували наслідки атак та допомагали постраждалим.