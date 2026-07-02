Brave1 та Airbus підписали стратегічний меморандум про взаєморозуміння для прискорення оборонних інновацій

Кластер оборонних технологій Brave1 підписав меморандум про взаєморозуміння з Airbus Defence and Space – європейським лідером у галузі космічних систем, оборони та безпеки, під час заходу Brave1 Advantage, присвяченому річниці організації.

Як повідомили у Brave1, це перше стратегічне партнерство кластера із провідною західною оборонною корпорацією і водночас перший крок нової ініціативи Brave Prime – окремого механізму, який інтегрує світових лідерів оборонної галузі безпосередньо в українську екосистему оборонних інновацій, перевірену на полі бою.

У межах співпраці сторони створять спільні робочі групи, від фундаментальних досліджень до модернізації вже наявних рішень. Технології Airbus Defence and Space інтегрують у програму Test in Ukraine, де відбуватиметься інтенсивне спільне тестування безпосередньо на лінії фронту та спільна оцінка результатів із військовими. Дані про оперативну ефективність технологій одразу повертатимуться в цикл розробки, щоб оперативно реагувати на нагальні стандарти безпеки.

"Brave1 виповнюється три роки, і за цей час ми вийшли далеко за межі підтримки стартапів – тепер ми вибудовуємо глобальні партнерства в межах нової ініціативи Brave Prime. В Україні цикл розробки вимірюють не місяцями й роками, а днями. Партнерство зі світовим лідером, таким як Airbus, дає нам змогу поєднати десятиліття їхнього досвіду в аерокосмічній галузі з нашим гнучким підходом до розробки, перевіреним у реальних бойових умовах. Разом ми створюємо швидші та надійніші оборонні рішення для майбутньої безпеки Європи", – зазначила COO Brave1 Ірина Заболотна.

За словами члена виконавчого комітету Airbus Defence and Space Йо Мюллера, "півпрацювати з Україною в оборонній сфері – це, по суті, працювати на колективну безпеку всієї Європи".

"Для нас велика честь, що Brave1 обрав саме нас стратегічним партнером в одній із найрозвиненіших оборонно-технологічних екосистем світу. Ми готові підтримати партнерів усім багаторічним досвідом і компетенціями в оборонній аерокосмічній галузі, і водночас плануємо посилити власні можливості завдяки унікальному досвіду та таланту українських інноваторів", – сказав він.

Окрім цього, Airbus стане стратегічним партнером саміту Defence Tech Valley у Львові.