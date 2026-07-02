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ДСНС: На Дніпропетровщині постраждало 2 людей, під атакою було 5 районів

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ДСНС: На Дніпропетровщині постраждало 2 людей, під атакою було 5 районів

Двоє людей постраждали в Дніпропетровській області протягом доби внаслідок атак РФ, під ударом були п’ять районів області, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) у четвер.

"На Синельниківщині загорілася житлова 4-поверхівка, на Нікопольщині пошкоджені адмінбудівля, приватний будинок та автомобілі. У Павлограді горіли понад 10 легкових і вантажних автомобілів та мотоцикли. У Криворізькому районі пошкоджено АЗС, у Дніпровському районі рятувальники ліквідовували пожежі, спричинені ворожими ударами", – йдеться у повідомленні відомства у Телеграм.

Попри небезпеку, надзвичайники оперативно загасили всі займання.

#дніпропетровщина #атаки_рф #дснс
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