РФ атакувала Україну, Польща підвищувала рівень боєготовності – Косіняк-Камиш

Збройні сили Польщі минулої ночі підвищували рівень боєготовності, коли російські окупанти завдавали масованих ударів на мирні українські міста, зокрема на Київ.

"Коли Росія розпочинає масштабні атаки на Україну, польська армія негайно підвищує рівень боєготовності. Так сталося й цієї ночі. Польща залишилася в безпеці", – написав міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш у соціальній мережі Х у четвер

За його словами, "разом із нашими союзниками з Франції та Нідерландів ми ефективно захистили польський повітряний простір. Саме тому ми інвестуємо в сучасну армію та міцні союзи – щоб поляки могли почуватися в безпеці".

"Я дякую всім військовим та нашим союзникам, які цієї ночі стояли на сторожі безпеки Польщі", – додав він.

Як повідомлялося, Росія у ніч проти 2 липня атакувала Україну 570 засобами повітряного нападу – 74 ракети і 496 БпЛА різних типів, основний напрямок удару – Київ. За підсумками ночі Силами оборони було знешкоджено 524 цілі (48 ракет та 476 безпілотників).

За попередньою інформацією, зафіксовано влучання 25 балістичних ракет та 12 ударних БпЛА на 33 локаціях в Україні, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 18 локаціях.