Масована атака РФ залишила без світла споживачів у Києві та низці регіонів – Міненерго

Внаслідок чергової масованої комбінованої атаки РФ на Україну, в тому числі на енергетичні об’єкти, частина споживачів у Києві, Донецькій, Запорізькій та Харківській областях на ранок четверга тимчасово залишається без електропостачання, повідомило Міністерство енергетики.

Водночас, як воно зазначає в телеграм, найскладнішою кілька днів поспіль залишається ситуація на Сумщині, де через пошкодження енергооб’єктів внаслідок бойових дій та обстрілів РФ знеструмлено найбільшу кількість споживачів.

При цьому через негоду без електропостачання залишається понад 70 населених пунктів у Львівській, Закарпатській, Чернігівській та Київській областях.

Міненерго вказує, що енергетики працюють цілодобово, аби якнайшвидше повернути світло в оселі українців.

Крім того, повідомляється, що на Донеччині РФ обстріляла працівників під час робіт на енергетичному об’єкті – внаслідок цього поранення зазнало троє з них. Постраждалих доставили до лікарні, де їм надають необхідну медичну допомогу.

За даними НЕК "Укренерго", споживання електроенергії відповідає сезонним показникам. Системний оператор, зважаючи на погодні умови, закликає користування потужними електроприладами перенести на період найбільш ефективної роботи промислових сонячних електростанцій – з 10:00 до 16:00.

"У вечірні години, з 16:00 до 23:00, зберігатиметься гостра необхідність в ощадливому енергоспоживанні. Будь ласка, обмежте у цей час користування потужною технікою. Раціональне енергоспоживання зменшує вірогідність застосування вимушених обмежень", – зазначає "Укренерго".

Як повідомлялося, на четвер, 2 липня, обмеження е/е не прогнозується. "Укренерго" обмежувала електроспоживання з 30 червня до 1 липня у вечірні години. Причина – дефіцит потужності внаслідок обстрілів РФ на тлі аномальної спеки.