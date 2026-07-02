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Кількість померлих від Еболи в ДР Конго перевищила 430 осіб

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Кількість померлих від Еболи в ДР Конго перевищила 430 осіб

Щонайменше 438 осіб померли в Демократичній Республіці Конго (ДРК) після зараження лихоманкою Ебола з моменту початку спалаху, повідомляє у четвер агентство ЕФЕ.

Раніше надходила інформація про 360 померлих.

За останніми даними, у країні підтверджено 1,4 тис. випадків зараження цим вірусом.

Про спалах Еболи в ДР Конго було оголошено в середині травня. Епіцентром спалаху захворювання стала провінція Ітурі на сході ДРК. Потім ареал поширився на сусідні конголезькі провінції Північне Ківу та Південне Ківу, а також на територію Уганди.

#дрк #ебола
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