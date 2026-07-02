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Склад та офіс української мережі техніки та електроніки MOYO знищено внаслідок атаки РФ

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Склад та офіс української мережі техніки та електроніки MOYO знищено внаслідок атаки РФ минулої ночі, повідомляє компанія у соцмережах.

"Сьогодні для MOYO дуже важкий день. Ворожий удар повністю знищив наш склад. Всю ніч та ранок на місці працюють усі необхідні служби. Найголовніше – люди живі", – повідомляється на сторінці компанії в Threads.

Уточнюється, що знищено не лише склад, а й офіс. При цьому MOYO може приймати нові замовлення за товарами, що є на сайті.

"Якщо ви вже оформили замовлення раніше, просимо трохи часу. Ми зробимо все можливе, щоб відвантажити його, щойно це стане можливим, або повернути кошти",- повідомили у компанії.

Як повідомлялося, РФ минулої ночі атакувала Україну 570 засобами повітряного нападу – 74 ракети і 496 БпЛА різних типів. Основний напрямок удару – Київ.

Силами оборони знешкоджено 524 цілі (48 ракет та 476 безпілотників). Наразі відомо про 86 постраждалих у Києві. 70 із них госпіталізували, 13 людей загинули.

#moyo #склад #атаки_рф
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