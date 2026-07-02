Війна забрала життя двох дітей за добу, трьох поранено – Нацполіція

Двоє дітей загинули, троє отримали поранення, і ще двоє зникли без вісти за минулу добу внаслідок злочинів, вчинених російськими окупантами, повідомляє Національна поліція України в четвер вранці.

Загалом станом на 2 липня з початку повномасштабного вторгнення 711 українських дітей загинули, 2 тис. 612 поранено, 2 тис. 367 зникли без вісти.

У той же час, за даними Нацполіції, 61 дитина, яка раніше вважалася зниклою без вісти, за минулу добу була розшукана. Вивезених до РФ та повернутих звідти за добу не було.

За минулу добу розпочато 125 кримінальних проваджень за фактами вчинення російськими окупантами воєнних злочинів, з початку повномасштабного вторгнення – 205 тис 781