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Окупанти обстріляли поля зі збіжжям на Миколаївщині, загинув водій вантажівки, трьох чоловіків поранено – МВС

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Окупанти обстріляли поля зі збіжжям на Миколаївщині, загинув водій вантажівки, трьох чоловіків поранено – МВС
Фото: ДСНС

Російські окупанти атакували Миколаївські області безпілотниками – загинув цивільний, ще троє людей зазнали поранень, горіли поля з пшеницею та ячменем, повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ (МВС)

"Росіяни атакували Миколаївщину ударними БпЛА. У Новій Одесі загинув 66-річний водій вантажного автомобіля. Ще троє чоловіків віком 25, 42 та 50 років дістали поранення", – йдеться у повідомленні МВС у Телеграмі у четвер.

Також пошкоджено складські будівлі та вантажний автомобіль. Пожежу, що виникла після атаки, рятувальники ліквідували. Сім разів горіла пшениця на корені, ще в одному випадку – ячмінь. Вогонь знищив понад 74 га врожаю, водночас рятувальникам вдалося врятувати ще 343 га.

#миколаївщина #атаки_рф #мвс
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