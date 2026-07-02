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День жалоби оголошений в Києві 3 липня – мер

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День жалоби оголошений в Києві 3 липня – мер

П’ятниця, 3 липня, оголошена Днем жалоби в Києві в пам’ять за жертвами наймасованішої атаки ворога на українську столицю, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"У цей день будуть приспущені прапори на всіх комунальних будівлях міста. Також рекомендовано приспустити державні прапори на будівлях державної та приватної форм власності. 3 липня в місті заборонені будь-які розважальні заходи", – написав Кличко в Телеграм.

За його словами, пошуково-рятувальна операція в пошкодженому будинку в Дарницькому районі столиці триває, де іще шукають людей під завалами.

Як повідомлялося, РФ минулої ночі атакувала Україну 570 засобами повітряного нападу – 74 ракети і 496 БпЛА різних типів, основний напрямок удару – Київ, Силами оборони було знешкоджено 524 цілі (48 ракет та 476 безпілотників). Наразі відомо про 86 постраждалих у Києві. 70 із них госпіталізували, 13 людей загинули.

#київ #день_жалоби
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