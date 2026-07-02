Окупанти 33 рази обстріляли міста і села Донецької області за добу, є загиблий і 10 поранених – обладміністрація

Один мирний житель Краматорського району Донецької області загинув, ще десять отримали поранення внаслідок обстрілів з боку російських окупантів протягом минулої доби, повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін вранці у четвер, 2 липня.

"У Маяках Святогірської громади пошкоджено адмінбудівлю. У Миколаївці загинула людина, пошкоджено приватний будинок. У Слов’янську пошкоджено 9 приватних будинків, багатоповерхівку і адмінбудівлю. У Краматорську поранено 4 людини, пошкоджено 4 багатоповерхівки, приватний будинок, крамницю і автомобіль. В Олександрівці пошкоджено інфраструктурний об’єкт. В Іверському Новодонецької громади поранено 4 людини, пошкоджено 5 автомобілів і сільгосппідприємство; в Самійлівці пошкоджено приватний будинок, у Спасько-Михайлівці – адмінбудівлю. У Дружківці поранено 2 людини, пошкоджено приватний будинок і адмінбудівлю", – написав Філашкін уТелеграм.

Всього за добу російські окупанти 33 рази обстріляли населені пункти області.

З населених пунктів на лінії фронту за минулу добу було евакуйовано 443 людини, у тому числі 83 дітини.

Як повідомлялося, 30 червня травня російські окупанти 25 разів обстріляли населені пункти Донецької області, були поранені семеро мирних жителів. 29 червня окупанти 23 рази обстріляли населені пункти області, було поранено четверо цивільних. 28 червня було 24 рази обстріли, поранених було семеро, без загиблих.

З лінії фронту 30 червня за добу було евакуйовано 501 людину, у тому числі 54 дитини, 29 червня було евакуйовано 515 людей, у тому числі 42 дитини, 28 червня було евакуйовано 443 людини, у тому числі 45 дітей.