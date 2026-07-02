Серед постраждалих у Києві троє дітей, наймолодшому 1 рік – Кличко

Троє постраждалих через ворожу атаку дітей наразі перебувають у лікарнях Києва, серед них – брат і сестра, хлопчику лише один рік, повідомив мер Віталій Кличко.

"У лікарнях столиці перебувають, зокрема, троє дітей. П’ятирічна дівчинка та її однорічний брат, якого зараз оперують медики. Та 16-річна дівчина", – написав він у Телеграмі.

Медпрацівники надають всю необхідну допомогу всім постраждалим.

Нарізі відомо про 86 постраждалих у Києві. 70 із них госпіталізували, 13 людей загинули.

У пошкодженому будинку в Дарницькому районі триває пошуково-рятувальна операція.