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Генштаб ЗСУ: вночі знешкоджено 524 із 570 ворожих цілей, є влучання на 33 локаціях

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Генштаб ЗСУ: вночі знешкоджено 524 із 570 ворожих цілей, є влучання на 33 локаціях
Фото: Міноборони України

Росія минулої ночі атакувала Україну 570 засобами повітряного нападу – 74 ракети і 496 БпЛА різних типів, основний напрямок удару – Київ, Силами оборони було знешкоджено 524 цілі (48 ракет та 476 безпілотників), повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

"У ніч на 02 липня (з 18:00 01 липня), противник завдав масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, наземного та морського базування різних типів. Основний напрямок удару – Київ. Особливість масованої атаки – одночасне застосування засобів повітряного нападу різних типів із різних напрямків, застосування великої кількості балістики та реактивних БпЛА", – йдеться у повідомленні Генштабу у Телеграмі.

За попередньою інформацією, станом на 09.00 зафіксовано влучання 25 балістичних ракет та 12 ударних БпЛА на 33 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 18 локаціях. Інформація щодо кількох ракет уточнюється.

Повідомляється, що усього радіотехнічними військами Повітряних Сил зафіксовано 570 засобів повітряного нападу – 74 ракети і 496 БпЛА різних типів:

– 4 протикорабельні ракети 3М22 "Циркон" (район пуску – Курська обл., – рф);

– 24 балістичні ракети Іскандер-М/С-400 (райони пуску – Брянська, Курська обл., – рф);

– 34 крилаті ракети Х-101 (район пуску – Вологодська обл., – рф);

– 8 крилатих ракет Калібр (район пуску – Новоросійськ, – рф);

– 4 керовані авіаційні ракети Х-59/69 (район пуску – Воронезька обл., – рф);

– 496 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас, баражуючих боєприпасів "Бандероль", дронів-імітаторів типу "Пародія" (із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – рф., ТОТ Донецьк, Гвардійське ТОТ АР Крим).

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 524 цілі – 48 ракет та 476 безпілотників різних типів:

– 4 балістичні ракети Іскандер-М/С-400;

– 32 крилаті ракети Х-101;

– 8 крилатих ракет Калібр;

– 4 керовані авіаційні ракети Х-59/69;

– 476 ворожих БпЛА різних типів.

#генштаб_зсу #ппо #атаки_рф
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