Генштаб ЗСУ заявив про ураження НПЗ у Нижегородській області РФ – зазнала ушкоджень установка первинної переробки нафти

Генеральний штаб Збройних сил України (ЗСУ) заявив про ураження Кстовського НПЗ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез", одного з постачальників палива для російської армії.

"У ніч на 2 липня в рамках зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора підрозділи Сил оборони України завдали ураження нафтопереробному заводу "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" у Кстово (Нижньогородська обл., рф)", – йдеться у повідомленні Генштабу у Телеграмі у четвер вранці.

Повідомляється, що зафіксовано влучання в об’єкт із подальшою пожежею на території підприємства. За попередньою інформацією, уражено установку первинної переробки нафти АВТ-6. Ступінь завданих збитків уточнюється.

НПЗ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" є одним із найбільших нафтопереробних підприємств російської федерації. Проєктна потужність заводу становить близько 17 млн т нафти на рік. Підприємство виробляє автомобільні бензини, дизельне та авіаційне паливо, мастильні матеріали й іншу продукцію, яка використовується, зокрема, для забезпечення потреб збройних сил держави-агресора.

Крім того, уражено склад безпілотних літальних апаратів противника у районі Кам’янки Запорізької області. Окрім того, уражено залізничний міст через річку Сіверський Донець у районі Станиці Луганської. Об’єкт використовується противником для військової логістики та перекидання особового складу, озброєння і матеріально-технічних засобів.

Уражено й командно-спостережний пункт противника у районі Вільшаної Харківської області.