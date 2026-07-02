Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії
Події

Генштаб ЗСУ заявив про ураження НПЗ у Нижегородській області РФ – зазнала ушкоджень установка первинної переробки нафти

1 хв читати
Додати як джерело
Генштаб ЗСУ заявив про ураження НПЗ у Нижегородській області РФ – зазнала ушкоджень установка первинної переробки нафти
Фото: Генштаб ЗСУ

Генеральний штаб Збройних сил України (ЗСУ) заявив про ураження Кстовського НПЗ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез", одного з постачальників палива для російської армії.

"У ніч на 2 липня в рамках зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора підрозділи Сил оборони України завдали ураження нафтопереробному заводу "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" у Кстово (Нижньогородська обл., рф)", – йдеться у повідомленні Генштабу у Телеграмі у четвер вранці.

Повідомляється, що зафіксовано влучання в об’єкт із подальшою пожежею на території підприємства. За попередньою інформацією, уражено установку первинної переробки нафти АВТ-6. Ступінь завданих збитків уточнюється.

НПЗ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" є одним із найбільших нафтопереробних підприємств російської федерації. Проєктна потужність заводу становить близько 17 млн т нафти на рік. Підприємство виробляє автомобільні бензини, дизельне та авіаційне паливо, мастильні матеріали й іншу продукцію, яка використовується, зокрема, для забезпечення потреб збройних сил держави-агресора.

Крім того, уражено склад безпілотних літальних апаратів противника у районі Кам’янки Запорізької області. Окрім того, уражено залізничний міст через річку Сіверський Донець у районі Станиці Луганської. Об’єкт використовується противником для військової логістики та перекидання особового складу, озброєння і матеріально-технічних засобів.

Уражено й командно-спостережний пункт противника у районі Вільшаної Харківської області.

#генштаб_зсу #нижньогородська_область #ураження #нпз
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Сибіга про ворожу атаку: Україна очікує міжнародної відповіді та конкретних дій для зупинення терору РФ

Сибіга про ворожу атаку: Україна очікує міжнародної відповіді та конкретних дій для зупинення терору РФ

Україна очікує міжнародної відповіді та конкретних дій для зупинення терору РФ, заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, закликавши не зволіка…

Читати
Зеленський про висунуте звинувачення в підриві "Північного потоку": Ми не знаємо деталей, органи двох країн мають зв'язатися

Зеленський про висунуте звинувачення в підриві "Північного потоку": Ми не знаємо деталей, органи двох країн мають зв'язатися

Україна не отримувала офіційно усі деталі щодо справи про підрив на газопроводі "Північний потік", відповідні органи України та Німеччини мають зв'яз…

Читати