Близько 2,3 тис. осіб загинули внаслідок землетрусів у Венесуелі

Кількість загиблих внаслідок нещодавніх землетрусів у Венесуелі зросла майже до 2,3 тис. осіб, кількість постраждалих перевищила 11 тис., повідомив у середу голова Національної асамблеї (парламенту) Хорхе Родрігес.

"Наразі підтверджено 2295 смертей, ще 11 267 осіб отримали травми", – сказав він в ефірі венесуельського телебачення.

Після землетрусів зафіксовано близько 800 афтершоків. "Загроза, здається, зменшується, але не зникла повністю", – зазначив він.

Землетруси магнітудою 7,2, 7,5 та 4,5 сталися у Венесуелі минулої середи ввечері за місцевим часом (після 01:00 у четвер) та у четвер вранці. Особливо постраждав штат Ла-Гуайра на півночі країни.