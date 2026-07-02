Семеро людей постраждали у Київській області через нічну атаку

Кількість поранених у Київській області через нічну атаку ворога зросла до семи, повідомив очільник обласної військової адміністрації Микола Калашник.

"На жаль, кількість поранених унаслідок нічної масованої ворожої атаки на Київщину зросла до семи", – написав він у Телеграмі у четвер.

За його даними, у Бучанському районі ще двоє людей звернулися по медичну допомогу. Це 58-річний чоловік та 55-річна жінка. Медики надали їм усю необхідну допомогу на місці.

Також двоє людей постраждали у Бориспільському районі. У 43-річної жінки діагностовано численні садна спини та гостру реакцію на стрес. У 50-річної жінки – наскрізне поранення лівого плеча. "Наші медики роблять усе можливе, щоб допомогти постраждалим", – написав він.

Раніше Калашник повідомляв про трьох постраждалих через нічну атаку в області – у Бучанському районі.