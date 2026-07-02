Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії
Події

Двоє загинули, ще 48 постраждали в Харківській області внаслідок обстрілів протягом доби

1 хв читати
Додати як джерело
Двоє загинули, ще 48 постраждали в Харківській області внаслідок обстрілів протягом доби

Протягом минулої доби ЗС РФ завдали ударів РСЗВ, КАБами та безпілотниками різних типів по Харкову і 28 населених пунктах області, є загиблі та постраждалі, у тому числі діти, повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Внаслідок обстрілів двоє людей загинули; постраждали 48 людей, зокрема 5 дітей", – написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

За його словами, у Харкові загинув 15-річний хлопець, ще одна людина загинула в Івашках (її дані уточнюються). Найменшій постраждалій – дівчинці з Харкова – 1 рік.

 

#харківська_область #обстріли
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Сибіга про ворожу атаку: Україна очікує міжнародної відповіді та конкретних дій для зупинення терору РФ

Сибіга про ворожу атаку: Україна очікує міжнародної відповіді та конкретних дій для зупинення терору РФ

Україна очікує міжнародної відповіді та конкретних дій для зупинення терору РФ, заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, закликавши не зволіка…

Читати
Зеленський про висунуте звинувачення в підриві "Північного потоку": Ми не знаємо деталей, органи двох країн мають зв'язатися

Зеленський про висунуте звинувачення в підриві "Північного потоку": Ми не знаємо деталей, органи двох країн мають зв'язатися

Україна не отримувала офіційно усі деталі щодо справи про підрив на газопроводі "Північний потік", відповідні органи України та Німеччини мають зв'яз…

Читати