Двоє загинули, ще 48 постраждали в Харківській області внаслідок обстрілів протягом доби

Протягом минулої доби ЗС РФ завдали ударів РСЗВ, КАБами та безпілотниками різних типів по Харкову і 28 населених пунктах області, є загиблі та постраждалі, у тому числі діти, повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Внаслідок обстрілів двоє людей загинули; постраждали 48 людей, зокрема 5 дітей", – написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

За його словами, у Харкові загинув 15-річний хлопець, ще одна людина загинула в Івашках (її дані уточнюються). Найменшій постраждалій – дівчинці з Харкова – 1 рік.